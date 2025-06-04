SOLOTÜRK Gösterisi Nefes Kestirdi
SOLOTÜRK'ün İstanbul semalarında gerçekleştirdiği gösteri, kokpit kamerasından çekilen görüntülerle izleyenleri büyüledi. F-16 gösteri ekibi, İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı'nda muhteşem bir uçuş sergiledi.
SOLOTÜRK'ün İstanbul semalarında yaptığı gösteri kokpit kamerasında
Kokpit kamerasından çekilen görüntü nefes kesti
İSTANBUL - SOLOTÜRK'ün İstanbul semalarında yaptığı gösteri kokpit kamerasına yansıdı. Gösteri ekibinin yaptığı izleyenlerin nefeslerini kesti.
Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, İstanbul'un Fethi kutlamaları çerçevesinde İstanbul Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Savaş pilotu olan SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin nefesini kesti. Uçağın kokpiti içinden çekilen görüntü ise izleyenleri mest etti.