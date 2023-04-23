Sollama yaparken palmiyeye çarpan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki palmiyeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek palmiyeye çarptığı görüldü.

Kaza, Side Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki İlhan Ökdem'in kullandığı 07 AYB 738 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ökdem, hayati tehlikesi olması nedeniyle Antalya'ya sevk edildi.

Kazada yaralanan İlhan Ökdem'in otel çalışanı olduğu öğrenildi. - ANTALYA