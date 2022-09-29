Sol şeritte son sürat giden hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye soktu 3. Sayfa Haberleri Başkentte bir hafriyat kamyonu sürücüsünün sol şeritte yüksek hızla seyrettiği görüldü. Başkentte bir hafriyat kamyonu sürücüsünün sol şeritte yüksek hızla seyrettiği görüldü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ankara - Samsun Yolu Çiğiltepe mevkiinde meydana gelen olayda, bir hafriyat kamyonu sürücüsünün sol şeritte yüksek hızla seyrettiği görüldü. Trafikteki can güvenliğini tehlikeye atan ve diğer sürücüler tarafından tepki gören o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

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