Sol şeritte süratle giden hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye soktu
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Sol şeritte süratle giden hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye soktu Başkentte bir hafriyat kamyonu sürücüsünün sol şeritte yüksek hızla seyrettiği görüldü.
Sol şeritte süratle giden hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye soktu
ANKARA - Başkentte bir hafriyat kamyonu sürücüsünün sol şeritte yüksek hızla seyrettiği görüldü. Koku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ankara - Samsun Yolu Çiğiltepe mevkiinde meydana gelen olayda, bir hafriyat kamyonu sürücüsünün sol şeritte yüksek hızla seyrettiği görüldü. Trafikteki can güvenliğini tehlikeye atan ve diğer sürücüler tarafından tepki gören o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - 3. Sayfa