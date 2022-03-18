Sökeli esnaf geleneği bu yıl da bozmadı - Haberler

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Sökeli esnaf geleneği bu yıl da bozmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sökeli esnaf geleneği bu yıl da bozmadı

Söke sanayi sitesinin sevilen esnaflarından Mehmet Ali Limoncu her yıl 18 Mart'ta şehitler için düzenlediği anma etkinliğini bu sene de unutmadı.

Söke sanayi sitesinin sevilen esnaflarından Mehmet Ali Limoncu her yıl 18 Mart'ta şehitler için düzenlediği anma etkinliğini bu sene de unutmadı.

Sanayi Sitesi'nin tam merkezinde dev Türk Bayrağı asılarak, Kuran-ı Kerim'in okunduğu şehitleri anma etkinliğinde tavuk-pilav-keşkek ve helva hayrı dağıtıldı. Söke Sanayi sitesi esnaflarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Beş yıldır şehitleri anma etkinliğini sürdürdüğünü ifade eden Sökeli esnaf Mehmet Ali Limoncu, "Ömrüm oldukça her yıl bu anlamlı etkinliği devam ettireceğim. Bizler için canlarını feda eden şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" dedi. - AYDIN

Sökeli esnaf geleneği bu yıl da bozmadı

Sökeli esnaf geleneği bu yıl da bozmadı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı, 18 mart, Esnaf, 3. Sayfa, Haberler

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