Söke'nin tartışmalı kavşağında bu kez tır devrildi. Felaket bir otomobili teğet geçti - Haberler

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Söke'nin tartışmalı kavşağında bu kez tır devrildi. Felaket bir otomobili teğet geçti

Söke'nin tartışmalı kavşağında bu kez tır devrildi. Felaket bir otomobili teğet geçti

Söke'nin önemli kavşaklarından olan OSB kavşağında yine kaza meydana geldi, bu kez tır devrildi.

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Söke'nin önemli kavşaklarından olan OSB kavşağında yine kaza meydana geldi, bu kez tır devrildi.

Bir AVM'nin de bulunduğu tartışmalı kavşaktaki kazada sürücü kazayı yara almadan atlattı. Tır devrilirken yan tarafından seyreden ve içinde iki kişinin bulunduğu 09 AHD plakalı otomobili adeta sıyırdı. Tırın dorsesi devrilme esnasında aracın ön kaputuna hasar verdi. Felaket adeta bu otomobil ve içindekileri teğet geçti.

Söke- Aydın yolu üzeri Sazlı Mahallesi çıkışında bulunan, Söke'nin Turizm Kavşağı olarak da nitelendirilen Novada Kavşağı'nda yine korku dolu anlar yaşandı. Kavşağa süratli girdiği öğrenilen sürücü Cevdet Arslan yönetimindeki 20 EC 458 plakalı tır virajı alamayınca devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Trafiğin bir süre kapalı kaldığı kavşakta, trafik akışı kontrollü olarak çevre yollardan verilebildi. Meydana gelen kazada ölen ve yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın OSB 3. Sayfa Haberler

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