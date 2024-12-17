Söke-Milas Karayolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Söke-Milas karayolunda hafif ticari araç ile bir cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bağarası Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. yönetimindeki 09 AEC 859 plakalı cip, Bağarası Caddesi'nden kavşağa çıkmak istediği sırada Didim istikametinde seyir halinde olan N.Ö. yönetimindeki 65 NV 698 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yola savrulurken, kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN