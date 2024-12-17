Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar
Türkiye Esad'ın devrileceğini biliyor muydu?
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
Savunma Bakanı'nın verdiği işgal mesajı dikkat çekti
Ömer Çelik'ten İbrahim Kalın-HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama: İlk değildi
İbrahim Kalın ve HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama

Söke-Milas Karayolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Söke-Milas Karayolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke-Milas karayolunda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralandı, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Söke-Milas karayolunda hafif ticari araç ile bir cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bağarası Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. yönetimindeki 09 AEC 859 plakalı cip, Bağarası Caddesi'nden kavşağa çıkmak istediği sırada Didim istikametinde seyir halinde olan N.Ö. yönetimindeki 65 NV 698 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yola savrulurken, kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Suriye'ye her an büyük bir harekat başlayabilir"
img

Bu ürünü kullananların çocuklarında "Kurt adam sendromu" görülüyor
img

Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ünlü iş insanının şüpheli ölümü
Hüseyin Yücel'den Beşiktaşlıları çıldırtacak Semih ve Cenk itirafı
Kimse bilmiyordu! Beşiktaşlıları çıldırtacak Semih ve Cenk itirafı
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
Öldürülen Rus generalin ardından tüyleri diken diken eden açıklama
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
FIFA, yılın en iyi futbolcusunu açıkladı
yılın en iyi futbolcusu belli oldu

Son Dakika Haberleri

FIFA yılın futbolcusu kim oldu? Yılın 11'i belli oldu Livakovic'in sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek? Alanyaspor Amedspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Amedspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Ergin Göleli kimdir, ne iş yapıyor? İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı? Süte zam mı geldi? 1 litre süt ne kadar oldu? Alanyaspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 17 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret açıklanabilir Suriye'nin ne kadar altını var? Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.