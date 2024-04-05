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Söke-Milas Karayolu'nda Tır Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

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Söke-Milas Karayolu Özbaşı Kavşağında meydana gelen trafik kazasında tır karşı şeride geçerken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Söke-Bodrum karayolu Özbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Bodrum istikametine seyreden 45 AFG 946 plakalı tır önce refüje çıkıp ardından Özbaşı Kavşağı'nı aşıp karşı şeride geçti. Kaza ucuz atlatılırken, tır sürücüsünün kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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