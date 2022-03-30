Söke İlçe Güvenlik Kurulu'nun gündemi üniversite güvenliği oldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının konusu üniversite güvenliği oldu. Her bir toplantıyı ilçenin ayrı bir güvenlik gündemi konusuyla gerçekleştiren Söke İlçe Güvenlik Kurulu Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney Başkanlığı'nda toplandı. Geçtiğimiz ay okul güvenliği konusunu değerlendiren kurulun son toplantısında ise gündem üniversite birimleri ve üniversite öğrencilerinin güvenliği oldu. Toplantı Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapıldı.

Toplantıda Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'in yanı sıra ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Kd. Yüzbaşı Salih Devrim, mahalle muhtarları ve kurulda yer alan daire müdürleri ile STK temsilcileri de yer aldı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite ve çevresinde yapılan güvenlik önlemleri ve çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Yapılan sunumda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Üniversite ve Yerleşkesinde herhangi bir yasadışı olay meydana gelmediği ifade edildi. Eğitim dönem başlangıcından günümüze kadar üniversite çevresinde bulunan kahvehane, kafe, büfe, park ve bahçelerde Türkiye Huzur Güven Uygulamaları, Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması, Narkotik Uygulamaları ve Trafik Uygulamaları İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapıldığı belirtildi. Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör, Güvenlik Büro Amirlikleri ve Narkotik Grup Amirliğince Söke'ye eğitim için gelen öğrencilere yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde stant açma ve broşür dağıtma faaliyetlerinin yapıldığı, öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbirlerin alındığı söylendi.

Toplantıda yapılan sunumun ardından katılımcılar tarafından üniversitede eğitim gören öğrencilerin güvenlikleri başta olmak üzere ilçede daha rahat yaşam sürmelerine yönelik öneriler de dile getirildi. - AYDIN