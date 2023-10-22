Şoke eden yolculuk: Çocuğu motosiklette ayakta taşıdılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet üzerinde iki kişinin çocuğu omuzda taşıması görenleri hayrete düşürdü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı. İlçede bulunan Ortacami Mahallesi Yunusbey Sokak üzerinde biri kadın 2 kişinin motosikletin üzerinde çocuklarını omuzlarında taşıyarak yolculuk yapması dikkat çeken bir manzara oluşturdu. Olay, kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı. Çocuğu motosiklet üzerinde omuzlarında taşıyan kadın, trafik kurallarını ihlal ederek tehlikeli bir duruma sebep oldu. Bu riskli davranış, çevredekileri dehşete düşürdü ve güvenlik endişelerini artırdı. Yetkililer, benzeri olayların önüne geçmek için sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve güvenliği ön planda tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.