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Son dakika haber | Söke'deki orman yangınında dev alevler göğe yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Söke ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyürken, akşamın karanlığında dev alevler ağaçları yutarak göğe yükseldi.

Aydın'ın Söke ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyürken, akşamın karanlığında dev alevler ağaçları yutarak göğe yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 18.15 sıralarında Argavlı Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekibi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hızlıca yangına müdahale ederken, kuvvetli rüzgar yangının büyük bir alana yayılmasına neden oldu. Havanın kararması ile karadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi. Akşamın karanlığında dev alevler ağaçları yutarak göğe yükselirken, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin de yangına müdahale etmesi bekleniyor.

(Murat Uçkaç - Uğur Eser/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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