Söke'deki Fırtına Apartmanın Çatısını Uçurdu

Aydın'ın Söke ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, Konak Mahallesi Cengiz Sokak'ta bir apartmanın çatısını uçurdu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, büyük panik meydana geldi.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatılırken, ekipler çevrede inceleme yaparak gerekli tedbirleri aldı. Şiddetli rüzgarın neden olduğu olay, mahallede korku dolu anlara sebep olurken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - AYDIN