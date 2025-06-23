Söke'de Zirai Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

Söke'de Zirai Yangın Ormanlık Alana Sıçradı
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Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda başlamış olan yangın, rüzgar nedeniyle ormanlık alana sıçradı. Yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edilerek müdahaleye başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken, ekiplerin alevlere müdahalesi başladı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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