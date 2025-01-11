Söke'de Yolcu Treni Pikaba Çarptı: 30 Dakika Rötar

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu treni tren yolunun kenarına park eden bir pikaba çarptı. Kaza, tren seferinde 30 dakikalık bir rötara neden olurken, çevredeki araç trafiği de durma noktasına geldi.

Olay, Söke tren hattında meydana geldi. İddiaya göre, raylara tehlikeli bir şekilde park edilen pikaba yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikapta maddi hasar oluştu. Tren yolcuları ise kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika beklemek zorunda kaldı. Olayda her hangi can kaybı ya da yaralanma olmazken bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, trafiğin normale dönmesi için çalışmalarını hızlıca tamamladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer rayların kenarına park edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. - AYDIN