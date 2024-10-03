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Söke'de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Yakalandı

Söke'de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma, yolcu otobüsünde yaptığı uygulamada bir valizde uyuşturucu madde buldu. 81 gram kubar esrar ve 52 sentetik hap ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada yolcu otobüsünde valizin içindeki uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği Delta buldu.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Söke ilçesi girişinde bulunan yol kontrol noktasında seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde uyuşturucu madde köpeği Delta ile yapılan aramada, H.Ç. isimli şüpheli şahsa ait valizin içerisinde, 81 Gram kubar esrar, 52 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Söke

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