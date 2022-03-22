Söke'de yol kenarında duran araca çarptı: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde Milas karayolu üzerinde meydana gelen kazada bir araç, yol kenarında durmakta olan diğer araca çarptı. İki otomobilde ciddi hasar oluşurken iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; "Söke'den Milas istikametine gitmekte olan sürücü Serkan Y. (28) idaresindeki 09 AGP 044 plakalı hususi kamyonet, bankette beklemekte olan sürücü Hüseyin E. (41) idaresindeki 34 RA 9378 plakalı ticari kamyonete arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa