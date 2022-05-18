Söke'de traktör kazası: 1 ölü - Haberler

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Söke'de traktör kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Söke'de traktör kazası: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 54 yaşındaki Metin Karatekeli hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 54 yaşındaki Metin Karatekeli hayatını kaybetti.

Kaza, Söke'ye bağlı Eski Özbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Karatekeli kontrolündeki traktör seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına devrilirken, Karatekeli traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 54 yaşındaki Karatekeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Traktör, Aydın, Kaza, su, 3. Sayfa, Haberler

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