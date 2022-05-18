Söke'de traktör kazası: 1 ölü - Haberler

Söke'de traktör kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'ın Söke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 54 yaşındaki Metin Karatekeli hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 54 yaşındaki Metin Karatekeli hayatını kaybetti.
Kaza, Söke'ye bağlı Eski Özbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Karatekeli kontrolündeki traktör seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına devrilirken, Karatekeli traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 54 yaşındaki Karatekeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa