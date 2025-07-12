Söke'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Söke'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir minibüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Bağarası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki Almanya plakalı minibüs, aynı yönde seyreden ve plakası bulunmayan motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken, üzerinde bulunan B.K., H.K. ve B.K. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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