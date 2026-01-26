Haberler

Söke'de otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada S.A. ve Ö.K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle çevre yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobilin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Kuşadası Çevre Yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. idaresindeki 20 ABE 763 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, orta refüje çarparak yan devrildi. Kazanın şiddetiyle refüjde bulunan bir trafik direği de yerinden söküldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla Söke Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle çevre yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. - AYDIN

