Söke'de Trafik Kazası: 2 Ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Söke-Aydın Karayolu'nun Argavlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 EZ 776 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin 27 yaşındaki Hüseyin Tufan Doğan olduğu tespit edilirken, diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN