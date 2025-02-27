Söke'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 3 Tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahısların ikamet ve araçlarına yönelik silahlı eylemde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, şahısların ikamet ve araçlarına yönelik silahlı eylemde bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda E.A., A.Ö. ve Y.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN