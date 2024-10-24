Söke'de Sahte Para Operasyonu: 105 Adet Sahte 200 TL Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği sahte para operasyonunda 105 adet sahte 200 TL'lik banknot ele geçirildi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği tarafından otogarda gerçekleştirilen operasyonda, M.T. isimli şüpheli suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, sahte para taşıdığı tespit edilen 105 adet 200 TL'lik banknot bulundu. Gözaltına alınan M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmadevamediyor. - AYDIN