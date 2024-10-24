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Söke'de Sahte Para Operasyonu: 105 Adet Sahte 200 TL Ele Geçirildi

Söke'de Sahte Para Operasyonu: 105 Adet Sahte 200 TL Ele Geçirildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen sahte para operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alınarak 105 adet sahte 200 TL'lik banknot ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği sahte para operasyonunda 105 adet sahte 200 TL'lik banknot ele geçirildi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği tarafından otogarda gerçekleştirilen operasyonda, M.T. isimli şüpheli suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, sahte para taşıdığı tespit edilen 105 adet 200 TL'lik banknot bulundu. Gözaltına alınan M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmadevamediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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