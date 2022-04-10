Söke'de Polis Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Haberler

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Söke'de Polis Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Söke'de Polis Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıldönümü nedeniyle Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıldönümü nedeniyle Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli başta olmak üzere Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü mensubu büro amirleri ve polislerin katıldığı tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Emniyet Müdürü Fatih Demiralp'in çelenk sunumu sonrası tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. - AYDIN

Söke'de Polis Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Söke'de Polis Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Anıtı, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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