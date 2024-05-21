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Söke'de Plakasız ve Eksik Evraklı 18 Motosiklet Trafikten Men Edildi

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Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri yoğun denetimler sonucunda plakasız ve eksik evraklı 18 motosikleti trafikten men etti.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri yoğun denetimler sonucunda plakasız ve eksik evraklı 18 motosikleti trafikten men etti.

İlçe merkezinde yapılan uygulamalarda; tescilsiz, şasesi kazınmış ve plakasız olduğu belirlenen 18 motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Yetkililer, denetimlerin önümüzdeki günlerde ilçenin önemli noktalarında devam edeceğini belirtti. İlçe halkının güvenliği için yapılan bu denetimlerin artarak süreceği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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