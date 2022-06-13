Söke'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Söke'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Söke-Kuşadası yolu üzeri Yenikent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası istikametine gitmekte olan M.A. kontrolündeki otomobil Yenikent Kavşağı'nda yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan H.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 8 yaşındaki H.K. metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra ağır yaralı çocuk ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken sürücü M.A. gözaltına alındı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title