Söke'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi Güvenalgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.G. yönetimindeki 35 YFJ 69 plakalı otomobil ile 09 ANA 283 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN