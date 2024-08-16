Üye Girişi
Haberler

Söke'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Söke Milas Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.G. yönetimindeki 09 UG 471 plakalı otomobil ile Yüksel Koyuncu idaresindeki 09 AFH 399 plakalı motosiklet Muradiye Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmasın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Koyuncu motosikletten düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Koyuncu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa trafik Yargı Söke Yargı Acil Durum 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (KONYASPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Konyaspor Galatasaray maçı nereden izlenir? Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Konya GS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş olayı nedir, kimi dövdü? Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Pendikspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Pendikspor Kocaelispor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Manchester Utd Fulham maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester Utd Fulham ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Ulm Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Ulm Bayern Münih ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Le Havre PSG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Le Havre PSG ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? #9917 Konyaspor Galatasaray maçı ertelendi mi, Konyaspor maçı iptal mi, oynanmayacak mı? Süper Lig maçları neden ertelendi? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir maçları ne zaman oynanacak, neden ertelendi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 17-18 AĞUSTOS | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay hayatı ve biyografisi! Sefa Doğanay kaç yaşında, nereli? Derya Bedavacı kimdir? Derya Bedavacı hayatı ve biyografisi! Derya Bedavacı kaç yaşında, nereli? Yakışıklı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yakışıklı filmi ne zaman, nerede çekildi? Yakışıklı filmi gerçek mi? Kibarca Öldürmek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibarca Öldürmek filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tamirci filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi gerçek mi? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi? Ambulans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ambulans filmi ne zaman, nerede çekildi? Ambulans filmi gerçek mi?
title