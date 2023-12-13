Söke'de otobüste uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrol faaliyeti sırasında otobüste seyahat eden bir şahsın çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Y.K. isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen bir miktar uyuşturucu madde (Tütünle karıştırılmış kubar esrar) bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrol faaliyeti sırasında otobüste seyahat eden bir şahsın çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Söke'de icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği (Veston) ile yapılan aramalarda;

Y.K. isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen bir miktar uyuşturucu madde (Tütünle karıştırılmış kubar esrar) ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN