Söke'de Narkotik Operasyonu: 11,2 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde narkotik ekiplerinin filmleri aratmayan operasyonunda 11,2 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim NSM ve Söke NSM Büro Amirliği görevlileri tarafından Uyuşturucu Madde Kullanımını ve Ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri karayolunda takip ettikleri aracı durdurdu. Araçta ve şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 10 parça halinde 10 kilo 200 gram Skunk, 6 parça halinde toplam 1 kilo skunk, 8 parça halinde toplam 25 gram kokain, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler A.Ç. (35) ve A.K.K. (46) isimli şahıslar TCK 188 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN