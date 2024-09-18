Söke'de Motosiklet Kazası: Bir Sürücü Ağır Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Söke-Ağaçlı Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçe merkezinden Ağaçlı istikametine seyir halinde olan Y.G. yönetimindeki 09 ADN 44 plakalı otomobil, Ağaçlı'dan Söke yönüne doğru giden Y.Ö. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü Y.Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Y.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN