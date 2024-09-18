Üye Girişi
Haberler

Söke'de Motosiklet Kazası: Bir Sürücü Ağır Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu bildiriliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Söke-Ağaçlı Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçe merkezinden Ağaçlı istikametine seyir halinde olan Y.G. yönetimindeki 09 ADN 44 plakalı otomobil, Ağaçlı'dan Söke yönüne doğru giden Y.Ö. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü Y.Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Y.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı

İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan "Türkiye" detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Makarna Salatası tarifi! En güzel Makarna Salatası tarifi! Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası için malzemeler! Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı? Tarihçi ne demek? Kime tarihçi denir? Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz kaç aylık hamile? TRT 1 canlı maç izle! CLUB BRUGGE-DORTMUND CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bologna hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG Girona maçı CANLI izle! (FULL HD) PSG Girona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG maçı hangi kanalda? PSG Girona maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Club Brugge Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Club Brugge Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Tarihsel bilgi ne demek? Tarihsel bilgi anlamı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });