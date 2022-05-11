Söke'de motosiklet kazası: 1 yaralı - Haberler

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Söke'de motosiklet kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Söke'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Söke'ye bağlı Yenikent Mahallesi, Söke- Kuşadası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. 09 AGH 939 plakalı motosiklet ile Söke-Kuşadası yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol güvenliğini aldıktan sonra yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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