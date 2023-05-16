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Söke'de lastiği patlayan araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi

Söke'de lastiği patlayan araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Söke ilçesinde lastiği patlayan araç refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde lastiği patlayan araç refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza Söke- Kuşadası çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 09 AEV 990 plakalı otomobilin lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla birlikte araç sürücüsü E.B. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşıp aydınlatma direğine çarparak yan dönen araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü E.B. şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Tragger Aydın 3. Sayfa Haberler

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