Söke'de Kaçak Kazı Operasyonu: Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde kaçak kazı yaparak tarihi eser aradığı belirlenen 5 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince izinsiz kazı ve sondaj faaliyeti gerçekleştiren şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 2,5 ay süren çalışmanın ardından, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa yönelik Söke ilçesindeki 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 1 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sütun, 14 adet sikke, 7 adet tarihi obje, 5 adet dedektör, 2 adet av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 3 adet tabanca ve 360 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - AYDIN