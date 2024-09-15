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Söke'de Jandarma Av Kontrol Faaliyeti Gerçekleştirdi

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Aydın'ın Söke ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından kara avcılığı sezonu nedeniyle av kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Yasa dışı avlanmanın önüne geçmek amacıyla tuzaklama alanları kontrol edildi.

Aydın'ın Söke ilçesi devlet avlağında jandarma ekipleri tarafından av kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca kara avcılığı sezonun başlaması nedeni ile (domuz, üveyik ve bıldırcın) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar kanunu kapsamında, Didim - Söke Devlet avlağında yasa dışı ve kanuna aykırı avlanan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Devlet avlağında muhtemel tuzaklama yapılabilecek alanlar kontrol edildi. Devlet avlağında doğal hayatın korunmasına yönelik olarak, kontrol ve denetimler av sezonu gelmesinden dolayı devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayvan Hakları Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Çevre Doğa Söke

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