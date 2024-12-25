Söke'de Gümrük Kaçağı 30 Adet İçki Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 30 adet içki ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca alkol ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde gümrük kaçağı alkol bulunduran ve satışı yapan B.E.G. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 30 adet 701 cl gümrük kaçağı içki ve 12 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN