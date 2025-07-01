Söke'de Freni Tutmayan Minibüs Devrildi: 6 Yaralı

Söke'de Freni Tutmayan Minibüs Devrildi: 6 Yaralı
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Aydın'ın Söke ilçesinde freni tutmayan minibüs devrilmesi sonucu 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında freni tutmayan minibüs devrilirken, kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aslanyaylası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. yönetimindeki 06 EC 7048 plakalı minibüs, Aslanyaylası'ndan Bağarası Mahallesi yönüne seyir halindeyken freninin tutmaması sonucu kontrolden çıkarak rampadan hızla inerek, yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.Ç.(62), D.Y. (64), A.Y.(79), M.Y.(59), N.Ç.(41) ve H.Y.(55) kazada çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan Bağarası Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilk müdahalelerin ardından yaralıları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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