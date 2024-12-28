Söke'de Elektronik Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 80 Adet Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde satış yaptığı esnada yakalanan şüpheliden 80 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca elektronik sigara kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde S.D. isimli şahıs, elektronik sigara satışı yaptığı esnada yakalandı. Şahsın üzerinde ve eşyalarına yapılan aramada 80 adet elektronik sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN