Söke'de drone destekli bayram denetiminde kural tanımayanlar kaçamadı - Haberler

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Söke'de drone destekli bayram denetiminde kural tanımayanlar kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Söke'de drone destekli bayram denetiminde kural tanımayanlar kaçamadı

Aydın'ın Söke ilçesinde trafik ekipleri drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde trafik ekipleri drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanan yollarda trafik denetimleri ve kavşak noktalarda tedbirler arttırıldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekiplerince Söke-Didim yolu üzeri Yenidoğan Mahallesi'nde drone destekli denetim yapıldı. Gerçekleşen denetimlerinde kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama yapan, trafik işaret ve levhalarına uymama ile şerit izleme kurallarına riayet etmeyen kural tanımaz sürücülere geçit verilmedi. Gerçekleşen denetimlerde kurallara uymayan 33 araç sürücüsüne toplamda 12 bin 478 TL cezai işlem uygulandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Aydın, Drone, 3. Sayfa, Haberler

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