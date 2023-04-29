Söke'de aranan 4 şahıs jandarmaya takıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde gerçekleştirilen devriye esnasında çeşitli suçlardan aranması olan ve haklarında hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. "Uyuşturucu" suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan R.O., "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan aranan ve hakkında toplam 6 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan M.E., "Uyuşturucu ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından aranan ve hakkında toplam 4 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan İ.M.Ç. ve "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.E. isimli şahıslar jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN