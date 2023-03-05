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Söke'de 7 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Söke'de 7 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu kullanımına yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde toplamda 7 şüpheli yakalanadı.

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu kullanımına yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde toplamda 7 şüpheli yakalanadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde V.G. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda yakalanan M.K., B.K., Ö.G. ve V.G. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında da V.E., B.T., G.E. isimli 3 şahsın üzerinde yapılan aramada toplamda 28 gram esrar ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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