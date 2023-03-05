Söke'de 7 aranan şahıs jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Söke ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 7 aranan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde icra edilen devriye esnasında jandarma ekipleri 7 aranana şahsı yakaladı. "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. isimli şahıs, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. isimli şahıs, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O. isimli şahıs, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan aranan ve hakkında toplam 730 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahıs, "Basit Yaralama" suçundan aranan ve hakkında toplam 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahıs, "Basit Cinsel Saldırı" suçundan aranan ve hakkında toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahıs ve "Hırsızlık, Askeri Ceza Kanuna Muhalefet" suçlarından aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G. isimli 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN