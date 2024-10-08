Söke'de 24 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Jandarmadan Kaçamadı

Aydın'ın Söke ilçesinde çeşitli suçlardan 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada Nitelikli Hırsızlık (6 Dosya), Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma, Mala zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal olmak üzere 9 suçtan aranan ve 24 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü H.K. isimli şahıs Karakaya Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN