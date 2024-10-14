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Söke-Aydın Karayolu'nda Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Söke-Aydın Karayolu'nda Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Söke-Aydın Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Tır ile kamyonet arasında yaşanan çarpışma sonucu sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Söke-Aydın Karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için AFAD ve İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle Söke'den Aydın istikametine karayolu kapandı.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Söke istikametinden Ortaklar istikametine seyir halinde olan bir tır, Argavlı Mahallesi'nde sağa dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelmekte olan 09 JV 917 plakalı bir kamyonet dönüş esnasında olan tıra hızla çarptı. Adeta savaş alanına dönen karayolunda tırın altına giren kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri yaralı şahsı sıkıştığı araçtan kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgede çalışmalar devam ederken, Söke-Ortaklar karayolu kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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