Sokaktan binbir emekle topladıkları yandı, gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir kadın, sokaktan binbir emekle topladığı geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Kullanılmayan atıl vaziyetteki ve hurda malzemelerin konulduğu depoda çıkan yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri tesadüfen yoldan geçen vidanjörü durdurarak yangına müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Olay sonrası yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Bir kadın ise sokaktan binbir emekle topladığı geri dönüşüm malzemelerinin yandığı görünce gözyaşlarını tutamadı.

Yangın anında ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Ümit Küçükkavradım, "Yoldan geçerken alevleri gördüm. Hemen itfaiyeyi aradık. Komşular su getiriyordu. Tesadüfen vidanjör geçiyordu durdurduk ve ilk müdahaleyi yaptık. Sonra itfaiye ekipleri geldi tamamen söndürdük. Kullanılmayan bir yerdi, hurda malzemeler vardı. Geç kalınsa daha kötü olabilirdi" şeklinde konuştu.