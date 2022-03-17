Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler - Haberler

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Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler Kaçmaya çalışan adamı yakalayıp tekrar darp etmeye başladılar Antalya'da cadde üzerindeki 3 kişi, yere yatırdıkları bir kişiyi, sopa, tekme ve tokatlarla öldüresiye dövdü.

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

Kaçmaya çalışan adamı yakalayıp tekrar darp etmeye başladılar

ANTALYA - Antalya'da cadde üzerindeki 3 kişi, yere yatırdıkları bir kişiyi, sopa, tekme ve tokatlarla öldüresiye dövdü. Sebebi henüz bilinmeyen kavganın o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, 3 kişi ile bir kişi arasında sebebi henüz belli olmayan nedenden ötürü kavga çıktı. 3 kişilik grup, yere yatırdıkları kişiyi tekme, tokat ve sopayla acımasızca dövdü. Grubun, bir süre sonra yerden kalkıp kaçan adamı tekrar yakalayıp darp etmeye devam etmesi de görüntülere yansıdı. O anları araç içerisinde kaydeden bir vatandaşın, kavgayı kaydetmeye devam ettiği görüldü.

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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