Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı - Haberler

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Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı Adana polisinin yaptığı iki ayrı operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan iki zanlı tutuklandı.

ADANA (İHA) - Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı

ADANA - Adana polisinin yaptığı iki ayrı operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik bir çalışma başlattı. Bu çerçevede D.G. ve S.Ş. adlı iki torbacı tespit edildi. Polis tespitin ardından şüphelilerden D.G.'yi Dedekorkut Mahallesi'nde; S.Ş.'yi de Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlediği baskınla yakaladı.

Her iki zanlıya ait ikametlerde yapılan aramalarda da; 2.25 gram metamfetamin, 4.50 gram sentetik kannabinoid ve 2 de eczanelerde 'yeşil reçete' ile verilen, ancak uyuşturucu özelliği de olan sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında da; "Uyuşturucu bize ait değil. Onu eve kim getirdi bilmiyoruz" savunması yaptığı öğrenildi.

Zanlılardan S.Ş.'nin 2 ay önce bir otomobil kazası geçirdiği, bu yüzden de 'yürüteç' kullanmak zorunda kaldığı öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi. İki zanlıda çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı

Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı

Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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