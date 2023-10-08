Sokakta İki Otomobil Çarpıştı, Adam Son Anda Kurtuldu

SULTANGAZİ'de sokakta iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri park halindeki araca çarparak durabildi. Bu sırada yolda yürüyen adam otomobille park halindeki aracın arasında sıkışmaktan son anda kurtudu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SULTANGAZİ'de sokakta iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri park halindeki araca çarparak durabildi. Bu sırada yolda yürüyen adam otomobille park halindeki aracın arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 5 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Gazi Mahallesi 1343. sokakta meydana geldi. İki sokağın kesişiminde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Bu sırada yolda yürüyen bir adam kazaya karışan otomobille park halindeki araç arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. Bacağından hafif şekilde yaralanan adamın yardımına çevredekiler koştu. Yaşanan kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.