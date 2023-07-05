Sokakta Bulunan Köpek Otomobille Çalındı

Olay, 2 Temmuz Pazar akşamı saat 21.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Ersin Koçak'ın, sokakta bulduğu ve yaklaşık 3 yıldır sahiplendiği Sibirya kurdu cinsi köpek yaşadığı evin önündeydi. Bu sırada sokağa gelen kimliği belirsiz bir sürücü, köpeği fark ederek kullandığı otomobili durdurdu. Köpeği yanına çağıran sürücü, aracın arka kapısını açarak köpeği otomobile aldı ve sokaktan ayrıldı. Köpeğinin sokakta olmadığını fark eden Ersin Koçak, köpeğini aramaya başladı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Koçak, köpeğinin sokağa gelen bir otomobil sürücüsü tarafından götürüldüğünü gördü. Koçak, güvenlik kamerası görüntüleri ile polis merkezine giderek, sürücüden şikayetçi oldu.

" DUYARLI VATANDAŞLARDAN YARDIM BEKLİYORUZ"

"ÇALINDIĞINA DAİR ŞİKAYET ETTİM"

Koçak, şikayetçi olduğunu da belirterek "Aracın plakası var. Emniyete bilgi verdim şikayetçi oldum Mahalleme getirip salsalar köpek gelecek. Çalındığına dair şikayet ettim. Kameradan bariz bahsettiğim siyah arabanın plakasının da bir kısmı belli. Aracın kime hangi adrese ait olduğu çıkacak. İş o noktaya gelmeden getirsinler köpeği salsınlar köpek zaten kendisi gelecektir " diye konuştu.