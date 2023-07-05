Sokakta Bulunan Köpek Otomobille Çalındı
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Sultangazi'de bir kişi, Ersin Koçak'a ait köpeği otomobiline alarak sokaktan uzaklaştı. Köpeğin sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olay, 2 Temmuz Pazar akşamı saat 21.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Ersin Koçak'ın, sokakta bulduğu ve yaklaşık 3 yıldır sahiplendiği Sibirya kurdu cinsi köpek yaşadığı evin önündeydi. Bu sırada sokağa gelen kimliği belirsiz bir sürücü, köpeği fark ederek kullandığı otomobili durdurdu. Köpeği yanına çağıran sürücü, aracın arka kapısını açarak köpeği otomobile aldı ve sokaktan ayrıldı. Köpeğinin sokakta olmadığını fark eden Ersin Koçak, köpeğini aramaya başladı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Koçak, köpeğinin sokağa gelen bir otomobil sürücüsü tarafından götürüldüğünü gördü. Koçak, güvenlik kamerası görüntüleri ile polis merkezine giderek, sürücüden şikayetçi oldu.
" DUYARLI VATANDAŞLARDAN YARDIM BEKLİYORUZ"Ersin Koçak, " Siyah bir araba, 34 LL plakalı. Aracın net plakasını göremiyoruz. Kapının önüne geliyor köpeği çağırıyor, arabaya bindiriyor alıyor götürüyor. Köpek 4 senedir bende . Ben sokaktan aldım hayvanı ama benim için değerli: Çocuklar ağlıyor durmuyorlar. İki gündür çocukları eve sokamıyoruz, perişan olduk. Gören bilen varsa, bize yardımcı olsunlar. Getirene hediye mahiyetinde bir şeyler de verebilirim. Köpek 3 yaşında. Bayramdan önce berbere götürdüm traş ettirdim. Aşıları var bakımları var. İkinci aşısını yaptırdım. İki aşı daha olması gerekiyor. Gerçekten çok zor durumdayız. Çocuklar durmuyor. Kendimizden daha çok değer veriyoruz. Cebeci civarında herkes köpeğin bize ait olduğunu çok iyi biliyor. 2-3 senedir bizim olduğunu herkes biliyor. Buradaki bütün çocuklar da sever. Kendi öz evladımız gibi. İki gündür gerçekten perişanız. Duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyoruz. Hayvan zaten hasta. Benim baktığım gibi bakamazlar. Benim ilgilendiğim gibi ilgilenemezler. Ben kendi çocuğum gibi ilgileniyorum. Getirsinler. Mahalleye getirip salsalar bile köpek zaten gelecek. Bir şekilde irtibata geçsinler. Hayvan bakıma ihtiyacı olan bir hayvan aşıları var tedavisi var. Perişan olacak hayvan " dedi.
"ÇALINDIĞINA DAİR ŞİKAYET ETTİM"
Koçak, şikayetçi olduğunu da belirterek "Aracın plakası var. Emniyete bilgi verdim şikayetçi oldum Mahalleme getirip salsalar köpek gelecek. Çalındığına dair şikayet ettim. Kameradan bariz bahsettiğim siyah arabanın plakasının da bir kısmı belli. Aracın kime hangi adrese ait olduğu çıkacak. İş o noktaya gelmeden getirsinler köpeği salsınlar köpek zaten kendisi gelecektir " diye konuştu.