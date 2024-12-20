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Sokak Yarışı Faciası: Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

Sokak Yarışı Faciası: Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti
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Adana'da sokak yarışı sırasında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Serdar Süzen'in kazası, yarışa kurban gittiği ortaya çıktı. Yakınları, kazayı yaşatan yarışçıların cinayetle yargılanmasını talep ediyor.

Adana'da 16 gün önce motosikletiyle gittiği sırada otomobilin çarpması sonucu ölen kişinin sokak yarışına kurban gittiği ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsünün yolunda ilerlemesi ve yarış yapan otomobiller güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Aralık'ta Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Süzen 42 FDK 74 plakalı motosikleti ile yolunda ilerlerken iki otomobil bulvarda yarış yapmaya başladı. Bir süre sonra yarış yapan A.E.C.'nin (19) kullandığı otomobil motosiklete çarptı. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Çarpmanın etkisiyle Süzen yola savurulurken otomobil yaklaşık 30 metre ileride durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Süzen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sokak yarışı yüzünden canlarını kaybedince acılarını araçtan çıkarmışlardı

Serdar Süzen'in yakınları acı haberi alır almaz kazanın gerçekleştiği bölgeye geldi. Gelen yakınları öfke içerisinde otomobili parke taşıyla paramparça etti. Polis öfkeli yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Süzen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Yarışçılar cinayetle yargınlansın"

Serdar Süzen'in kardeşi Aydın Süzen (37), "Benim abim bütün kaskı motoruyla kendi halinde giderken iki araba yarış yaptığı sırada vurdu. Alkollü olduklarını düşünüyoruz. Sosyal medyada farklı anlatılmış biz bunun açığa çıkmasını istiyoruz. Kamera kayıtları var. Yarışan araçlardan birisi ortada yok gözaltına alınmasını istiyoruz. Yakalanan sürücülerin de cinayetle yargılanmasını istiyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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