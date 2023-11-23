Antalya'da iki kişinin sokak üzerindeki küfürlü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi tabancadan çıkan kurşunla kalçasından yaralandı. Kaçan şahıs polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Sokak üzerinde küfürleşme kavgasında silah konuştu: Vurulma anı kamerada

Belinden çıkardığı tabanca ile 2 el ateş etti, kalçasından vurduğu kişi sekerek canını kurtardı

ANTALYA - Antalya'da iki kişinin sokak üzerindeki küfürlü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi tabancadan çıkan kurşunla kalçasından yaralandı. Kaçan şahıs Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, vurulan şahsın sekerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşildere Mahallesi 2830 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Doğan D. ve E.Ş. arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından ikili bir süre birbirini takip etti. Ardından kavga bir sitenin önünde tekrar başladı. Bu sırada E.Ş. yanında bulunan tabancayı çıkararak 2 el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan birinin Doğan D.'ye isabet etmesiyle şahıs kalçasından yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs Kepez Devlet Hastanesine kaldırılırken, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. Ekipler şahsın geliş istikametinden önce yaşadığı binayı buldu. Ardından ise olay anının yansıdığı güvenlik kamerasından kimliğini kısa sürede kimliği tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından yakalanan şüpheli E.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.